Uzbuna u Parizu: Muškarac čekićem napao policajca, pokrenuta anti-teroristička istraga

Francuska policija izdala je upozorenje javnosti zbog "incidenta u blizini Notr Dama" i apelovala na građane da ne prilaze tom delu grada. Mediji prenose da su se u blizini katedrale čuli pucnji.

BREAKING: Paris police rush to #NotreDame cathedral responding to reports of shooting; people urged to avoid area. https://t.co/Z5B82WZK5C pic.twitter.com/WFRIwV9WT4— Fox News (@FoxNews) June 6, 2017 Kako je policija objavila