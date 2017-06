Bes i usijani telefoni: Palmina i Dačićeva koalicija na tankom ledu zbog Ane Brnabić

Blic pre 3 sata

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je juče da njegovih pet poslanika i on neće glasati u Skupštini Srbije za to da Ana Brnabić bude premijer. Njegov koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije, glasaće za Brnabićevu, ali je pitanje kako će to uticati na koaliciju jer je, kako tvrdi izvor „Blica”, Marković ljut na šefa socijalista Ivicu Dačića.