Terorizam u Londonu: Napadač vikao „Hoću da ubijam muslimane!“

Jedna osoba je poginula, a najmanje deset ljudi je povređeno kad je beli kombi skrenuo na trotoar i udario u pešake blizu poznate londonske džamije u severnom delu grada, piše onlajn izdanje „Dejli mejla“. Uhapšena je jedna osoba povezana sa nesrećom, saopštila je britanska policija.

Vozilo je udarilo u ljude skrenuvši sa puta Seven sisters, koji se nalazi u blizini džamije u Finsberi parku, saopštila je policija i navela da je reč o „velikom incidentu".