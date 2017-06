Košarkašice u osmini finala EP!

Prva i najvažnija pobeda aktuelnog prvaka Evrope

Šampion Evrope je preživeo prvi krug! Košarkašice Srbije idu osminu finala kontinentalnog šampionata posle ubedljive pobede nad Slovenijom u Pragu - 88:69 u poslednjem kolu C grupe. I ne samo to, ostala je šansa da Srpkinje osvoje i drugo mesto u grupi, za to im