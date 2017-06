(Video) Napad na vernike na bajram: Muslimanka pokosila ljude kolima u Njukaslu, među povređenima i deca!

U britanskom gradu Njukasl, nepoznata žena je automobilom uletela među vernike koji su se okupili ispred sportskog centra u britanskom gradu Njukaslu, kako bi proslavili Ramazanski bajram. Povređeno je šest osoba.

The scene inside the car park of the sports centre on Westgate Road, where a child as reportedly been hit by a car pic.twitter.com/GYtL8a27gI — Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017 Bi-Bi-Si javlja da je