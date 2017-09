Anderson ispunio san, prvo veliko finale u karijeri!

Kevin Anderson je u 31. godini stigao do prvog grend slem finala. Potpuno zasluženo jer je u polufinalu nadigrao Pabla Karenja-Bustu – 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Teniser iz Johanesburga je na najbolji način iskoristio situaciju u donjoj polovini žreba i tako postao prvi Južnoafrikanac još od 1965. i Klifa Drisdejla koji je stigao do meča za pehar na US Openu. Takođe, on je