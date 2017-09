"Zverina" Irma sve jača, na udaru Kuba! Foto

Uragan Irma, koji je i dalje po jačini pete kategorije, stići će do Floride u nedelju, a guverner te države Rik Skot rekao je da ljudi koji nisu napustili Floridu to čine na sopstveni rizik.

- Nećete preživeti ako dođe do udara. Preostaje nam veoma malo vremena. Ako ste u zoni predviđenoj za evakuaciju morate to učiniti. Ova oluja preti katastrofom kakvu naša država nije do sada videla - izjavio je Skot.