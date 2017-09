Danas oblačno sa kišom, temperatura do 21

Beograd -- U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče sa kišom, uglavnom na severu i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od šest do 12, najviša od 17 do 21 stepena. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, uveče povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i