Skupština Švajcarske usvojila zabranu nošenja burke

Poslanici donjeg doma švajcarske Skupštine usvojili su danas većinom glasova zabranu nošenja tradicionalne muslimanske burke, koju je predložila vladajuća populistička Demokratska unija centra.

Swiss parliament backs ban on face veils in the street https://t.co/Gtkr9eWNwZ by @MikkiL via @c0nvey— константин дербенев (@konstantin18094) 27. септембар 2016. Da bi zabrana stupila na snagu, odluku donjeg doma,