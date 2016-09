Danas sunčano i toplo, a evo kada stiže prava jesen

U Srbiji će jutro biti sveže sa nešto magle, a u toku dana sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca.

Temperature će biti od tri do 11 ujutro i od 21 do 24 stepena tokom dana. Slično vreme biće i u Beogradu, s temperaturom od 10 do 23 stepena. Do subote će se u celoj zemlji zadržati sunčano i toplo vreme s temperaturama od 24