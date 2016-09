Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas jutro biti hladno, po kotlinama, dolinama reka i na visoravnima s kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, na širem području grada s kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno