Angela Merkel ponovo izabrana na čelo Hriščansko-demokratske unije

Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovo je danas izabrana za lidera Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na mandat od dve godine.

Ona je na kongresu koji se održava u Esenu dobila 89 odsto glasova delegata, njen izbor je pozdravljen aplauzom od 11 minuta. Merkel re-elected to CDU party chair with 89.5 percent of vote https://t.co/GFbjZcJrMo via @Reuters