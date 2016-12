Jeremić se odazvao pozivu da da izjavu o Topčideru

Blic pre 13 sati

- Vuk Jeremić brutalno izmišlja da je bilo ko hteo da ga privede. To je apsolutna neistina i svi mogu da vide da je potpuno slobodan. Roditelji poginulih gardista su preko svojih advokata tražili da on objasni kako je prvi znao za njihovu smrt i to je sve - izjavio je večeras ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, reagujući na tvrdnje Vuka Jeremića.