Uzbuna u Istanbulu: Dve jake eksplozije kod stadiona Bešiktaša, najmanje 13 mrtvih

Dve jake eksplozije odjeknule su večeras u Istanbulu u blizini stadiona fudbalskog kluba Bešiktaš, prenose svetski mediji. Prema prvim informacijama, najmanje 13 osoba je stradalo. Turski zvaničnici naveli su je u pitanju napad na policiju, a da je povređeno dvadesetak policajaca.

UPDATE: Unprecedented response from emergency services to the sites if the explosiona in #Istanbul , a number of killed and dozen injured pic.twitter.com/tGE5ffIuEs— News_Executive (@News_Executive) 10. децембар 2016. Prema