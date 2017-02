Crveni telefon Adolfa Hitlera prodat za 243.000 dolara

Crveni telefon nacističkog lidera Adolfa Hitlera prodat je na aukciji za 243.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća u američkoj saveznoj državi Merilend koja je organizovala prodaju.

