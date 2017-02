Hestil Srbija: Nećemo prodavati čelik iz Kine u Srbiji, zemljama EU ili državama u okruženju

Direktor Hestil Serbia Sihai Song izjavio je da je kompanija opredeljena na prodaju robe proizvedene u Srbiji i da se Hesteel Serbia neće baviti trgovinom čelika iz Kine. On je to izjavio povodom antidamping istrage Evropske komisije za period počev od 1. jula 2015. do 30. juna 2016, a protiv