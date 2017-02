Brnabić: Godine i predznanje nisu prepreka za konkurs za IT prekvalifikaciju

RTS pre 53 minuta

Na fakultetima u Srbiji se ne školuje dovoljno IT stručnjaka, ali to ne mora biti prepreka za stvaranje novog kadra. Manjak radne snage može se nadomestiti i neformalnim obrazovanjem. Zbog toga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa IT zajednicom pokrenulo pilot-projekat prekvalifikacija u IT sektoru. Predznanje iz programiranja nije potrebno, a ne postoji ni starosna granica, kaže za RTS ministarka Ana Brnabić.