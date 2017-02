Treće dete, svaka čast: Marija Veljković donela na svet devojčicu Nevu

Voditeljka Marija Veljković porodila se u GAK Narodni front i dobila devojčicu Nevu. Ponosna mama podelila je sreću sa pratiocima na Instagramu. A post shared by Marija Veljkovic (@mare.veljkovic) on Feb 24, 2017 at 2:54pm PST “Uspele smo. Moja Neva i ja”, napisala je voditeljka uz